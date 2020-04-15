وزيرة الشؤون ومحافظ الأحمدي افتتحا فرع جمعية الفنطاس المؤقت بـ«المهبولة»

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، صباح أمس، فرعا تعاونيا تابعا لجمعية الفنطاس بمدرسة «أنوفا الدولية» في منطقة المهبولة.

وقالت العقيل في تصريح للصحافيين عقب الافتتاح إن منافذ البيع داخل المنطقة سواء البقالات أو الاسواق المصغرة «السوبر ماركت» لا تسد احتياجات أهالي وسكان المهبولة من المواطنين والمقيمين مما استدعى سرعة إيجاد منفذ بيع تعاوني لسد تلك الاحتياجات.

وأضافت أنه إثر قرار مجلس الوزراء حسب توصيات الجهات الصحية في البلاد والقاضي بتطبيق العزل المناطقي على المهبولة مدة أسبوعين ومنع دخولها أو الخروج منها ونظرا إلى عدم وجود فرع تعاوني داخلها واعتماد قاطنيها على التسوق من جمعية الفنطاس صار لزاما افتتاح هذا الفرع داخل المنطقة مؤكدة أن إيجاد نقاط بيع جديدة داخل المنطقة وارد لسد احتياجات سكانها.

وأوضحت أن جمعية الفنطاس تولت تجهيز الفرع الجديد كاملا وتضمينه جميع المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية والتكميلية معربة عن الشكر لملاك مدرسة أنوفا الدولية وحسهم الوطني ووضعهم جميع منشآتها بتصرف الدولة لتكون منفذ بيع غذائيا يخدم أهالي المنطقة.

وأضافت الوزيرة العقيل أن هذه المبادرة تعتبر انعكاسا حقيقيا للشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص والشعور بالمسؤولية تجاه هذه الأرض الطيبة ومن يعيش عليها.

كما شكرت اتحاد الجمعيات والتعاونيات كافة على دعمهم الجهود الحكومية في الفترة الحالية ومنذ بداية الازمة الراهنة سواء بتوفير السلع داخل الأسواق والفروع التعاونية بكميات كبيرة أو تزويد المحاجر الطبية المخصصة للمواطنين العائدين من الخارج بالمواد الغذائية والاستهلاكية.

من جانبه قال محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في تصريح مماثل إنه قام بجولة تفقدية على منطقة المهبولة برفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية انتهت بافتتاح فرع تعاوني مؤقت يتبع جمعية الفنطاس لتوفير المواد التموينية والغذائية لمواطني ومقيمي المنطقة.

وقال المحافظ إن هذا الفرع يجسد التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية لتوفير المخزون الغذائي لعموم المستهلكين شاكرا أجهزة الدولة كافة على الجهود الجبارة المبذولة منذ بداية الازمة الحالية داعيا الله جل وعلا رفع البلاء عن البلاد والعباد عاجلا غير آجل.

من ناحيته قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية مشعل السيار إنه تم انشاء الفرع الجديد خلال 48 ساعة منذ الإيعاز من مجلس الوزراء بتلبية احتياجات قاطني المنطقة ويضم الفرع جميع السلع والمواد الغذائية الأساسية شاكرا مجلس إدارة تعاونية الفنطاس على تعاونهم وسرعة تجهيز الفرع خلال فترة وجيزة.

بدوره قال نائب رئيس اتحاد الجمعيات خالد الهضيبان إن المساحة الاجمالية للفرع الجديد تبلغ 1500 متر مربع حيث يوفر جميع السلع المواد الغذائية الأساسية.

وأضاف الهضيبان أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح ثلاث إلى أربع نقاط بيع جديدة داخل المنطقة لتخفيف الضغط على أسواق وفروع تعاونية الفنطاس وسد احتياجات اهالي المنطقة.

من جهته طمأن رئيس مجلس ادارة جمعية الفنطاس التعاونية محمد الصواغ أهالي وسكان المنطقة بتوافر السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق والفروع التعاونية التابعة للجمعية.

وأشار الصواغ إلى أن المخزون الاستراتيجي ممتاز ولا داعي للقلق أو التدافع كاشفا عن ايجاد منفذ بيع جديد داخل منطقة المهبولة قريبا جدا.