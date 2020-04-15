الفريق المكراد اطمأن على صحة الرقيب المصاب خلال تأديه عمله في مستشفى «مبارك الكبير»

عاد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد صباح اليوم الثلاثاء الرقيب أول براك علي القبندي من مركز إطفاء البدع وذلك للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لسقوط من علو ادى الى كسر في احدى قدميه خلال عمله الرسمي بمكافحة حريق اندلع في منزل بمنطقة السالمية يوم أمس الأول.

وقد رافق الفريق المكراد في الزيارة إلى مستشفى مبارك الكبير نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العميد خليل الأمير ومدير مستشفى مبارك الكبير الدكتورة نادية جمعة ومراقب السلامة والصحة المهنية المقدم د.فايز النصار نائب رئيس الشئون الادارية بمستشفى مبارك الكبير سعود الغصين.

وأعرب الفريق المكراد عن شكره للدكتورة نادية جمعة على حسن الرعاية والاهتمام التي يحظى بهما الرقيب أول القبندي من قبل الطاقم الطبي المشرف على حالته، ونقل تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس خالد الصالح وتمنياته له بالشفاء العاجل.