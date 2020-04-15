«هيئة الشباب» تسلم «الصحة» مستشفى ميدانيا في مركز شباب جليب الشيوخ

أعلن المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري أن الهيئة سلمت وزارة الصحة رسميا اليوم الثلاثاء مركز شباب جليب الشيوخ التابع لها بعد تجهيزه ليكون مستشفى ميدانيا لخدمة أهالي المنطقة للمساهمة بمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال المطيري في تصريح صحفي إن هذا المستشفى الذي تم الانتهاء من إعداده خلال ستة أيام بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والوزارة وعدد من جهات الدولة ذات الصلة يتمتع بتجهيزات متكاملة لتقديم الخدمة الصحية المناسبة لسكان المنطقة.

وأوضح أن تجهيز هذا المركز وتسليمه للسلطات الصحية بهذا الوقت القياسي يأتي حرصا من الهيئة على تسخير كل خدماتها ومرافقها للأجهزة الحكومية لاسيما الصحية منها في هذا الوقت لمواجهة هذا الوباء منوها بدور القطاع الهندسي في الهيئة على متابعة العمل وإنهائه بأفضل صورة.

وأشاد بالتعاون والدعم غير المحدود الذي وجدته الهيئة من كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارات الصحة والدفاع والداخلية والكهرباء والماء وغيرها من جهات الدولة وكذلك من الجمعيات الخيرية مما أسهم بإنجاز هذا المستشفى الذي بات جاهزا وفي عهدة السلطات الصحية لدخول الخدمة.