«الكهرباء والماء»: تمديد كابلات الضغط المنخفضة والمتوسطة للمحاجر الصحية الجديدة

أعلن ممثل وزارة الكهرباء والماء في فريق العمل الخاص بتجهيز وتوفير المحاجر الصحية الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية المهندس مطلق العتيبي توريد وتمديد كابلات الضغط المنخفض والمتوسط وتوريد وتركيب وتشغيل محطات التحويل الثانوية والمحولات الفرعية في مناطق مختلفة في البلاد.

وقال العتيبي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إنه انطلاقا من قرارات مجلس الوزراء بتجهيز وتوفير المحاجر الصحية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وبتعليمات وزير النفط ووزيرالكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل فقد تم توريد وتمديد كابلات الضغط المنخفضة وكذلك إيصال التيار الكهربائي بهذا الشأن في وقت قياسي.