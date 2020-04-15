هيئة الغذاء: ذبيحتان للشخص في المسلخ شرط أن يقدم ما يثبت عنوان سكنه

أصدر مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري، تعميماً في شأن تنظيم عملية ذبح المواشي في المسالخ خلال الوضع الراهن وبصفة موقتة.

وحدد التعميم ذبيحتين لكل شخص يتم ذبحهما، بشرط ان يقدم ما يثبت عنوان سكنه في المحافظة التي يقع بها المسلخ، وعلى ألا يزيد عدد المتواجدين داخل صالة الانتظار عن 5 أشخاص، مع المحافظة على المسافة بينهم حسب قرار مجلس الوزراء، مبيناً أنه في حالة زيادة العدد تقدم خدمة تسليم الذبيحة لصاحبها داخل السيارة.

وأشار التعميم الذي صدر اليوم، إلى أنه يتعين على المستثمر في المسالخ أن يقوم بتعقيم أرضياتها وجدرانها ومرافق صالات الانتظار وصالات الذبح، مع توفير المعقمات والكمامات والقفازات لمرتادي الصالة، على ان يستمر تنظيم العمل بالنسبة لذبح المواشي للأغراض التجارية كما كان عليه الوضع في السابق.

وأكد التعميم تنظيم مواعيد ساعات العمل في المسالخ من قبل قطاع التفتيش والرقابة في إدارة المسالخ، مع تطبيق الجزاءات في حالة المخالفة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.