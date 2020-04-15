البلدية: خطة عمل مكثفة لمنطقة العزل بـ«الجليب»

كشفت بلدية الكويت عن تكثيف الجولات التفتيشية لرفع سيارات العزاب النازحين إلى مناطق السكن الخاص فضلا عن تعقيم الحاويات والمرافق الحيوية بمنطقة العزل بجليب الشيوخ ضمن الإجراءات الاحترازية التى أتخذتها البلدية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت البلدية أن الجولات مستمرة ولن تتوقف لحين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، مؤكدة على وضع خطة عمل مكثفة لمنطقة العزل بالجليب تشمل تنظيف الشوارع ورفع المخلفات ومن ثم تعقيم الحاويات المرافق الحيوية.

وفي سياق متصل، تم رفع 158 سيارة وإرسالها لموقع الحجز عقب ورود عدة شكاوي من المواطنين بمناطق السكن الخاص بالفردوس والاندلس وإشبيلية والرابية والعمرية.

ودعت الجميع في حال اى شكوي تتعلق بالبلدية إرسالها عبر الواتس أب 24727732.