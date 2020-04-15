البلدية: غلق 177 محلا وتحرير 262 مخالفة بـ«حولي»

استعرضت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت الجهود التي قام بها الفريق الرقابي بمحافظة حولي خلال الفترة من 12/3/2020 حتى 13/4/2020، مشيرة إلى التنبيه على 482 محل للإلتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية فضلا عن تحرير 262 مخالفة، غلق 177 محل ومطعم ومقهى وصالونات ومعاهد صحية ولعب أطفال وصالات تسلية وصالات أفراح مؤقتة، رفع 296 مركبة مهملة وسكراب، الإفراج عن 23 سيارة، تحرير 25 محضر مخالفة لباعه جائلين، توجيه 4 إنذارات بناء فضلا عن 18 إنذارا لسكن عزاب، تحرير 7 محاضر مخالفات سكن عزاب إلى جانب تحرير مخالفة لسرداب مواقف مستغل «مشغل».

ولفتت إلى غسيل وتعقيم 170600 حاوية مختلفة الأحجام وسلال.