البلدية: تحرير 10 مخالفات «استغلال مساحة» و4 مخالفات بائع متجول بـ «الجهراء»

أعلنت بلدية الكويت أن الفريق الرقابي بنظافة الجهراء قام بتنفيذ جولة ميدانية واسعة النطاق بمنطقة رحيه على سوق الأبل والأعلاف في إطار الجهود المبذولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناء على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت بلدية الكويت أن الجولة أسفرت عن تحرير 10 مخالفات استغلال مساحة، تحرير 4 مخالفات بائع متجول إلى جانب مصادرة حمولة لوري من المواد المختلفة.

وأكدت بلدية الكويت على تواصل الجولات الميدانية اليومية إلى أن يتم إزالة جميع المخالفات.