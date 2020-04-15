وكيل «الشؤون»: نعمل على توفير مخزون استراتيجي إضافي من السلع الأساسية يكفي من 6 أشهر إلى سنة

صرح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب اليوم عن تشكيل فرق عمل من مجلس الوزراء تضم الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة لتسهيل عملية استيراد وتوريد المخزون الغذائي من الخارج.

وأوضح شعيب خلال جولة تفقدية على تعاونية “القادسية” أن هناك من 5 إلى 10 طائرات شحن تصل الكويت يومياً محملة كل واحدة منها من 50 إلى 80 طنا من المواد الغذائية.

وقال شعيب: “نعمل على توفير مخزون استراتيجي إضافي من السلع الـ 9 الأساسية يكفي من 6 أشهر إلى سنة”.

وأضاف أنه تم إطلاق نظام حجز مواعيد التسوق في الجمعيات التعاونية «التسوق الإلكتروني» تجريبيا في 6 «تعاونيات»، وتعميم النظام على كل الجمعيات رهن نجاح التجربة .