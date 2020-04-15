«الصحة»: 50 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الأربعاء تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1405 حالات.

وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال38 للوزارة إن الحالات المخالطة بلغ عددها 43 حالة هي «حالتان لمواطنين كويتيين» و«31 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية» و«ثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية» و«حالتان لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية» و«حالتان لمقيمين من الجنسية الباكستانية» و«حالة واحدة لمقيم من الجنسية الإيرانية» و«حالة لمقيم من الجنسية النيبالية» و«حالة لمقيم من الجنسية السيرلانكية» وجميع هذه الحالات مخالطة لحالات ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد 19».

وأضاف أن حالات التقصي الوبائي بلغ عددها سبع هي «حالة لمواطن كويتي» و«ثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية» و«حالة لمقيم من الجنسية السيرلانكية» و«حالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية» و«حالة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية» وجميع هذه الحالات قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

ولفت إلى أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 206 حالات من الحالات التي كانت قد أصيبت بالمرض بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء 30 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغت 31 حالة بواقع 15 حرجة و16 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 1196 حالة.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال ال24 ساعة الماضية 546 حالة بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وكان إجمالي حالات الوفاة قد بلغ ثلاث حالات بتسجيل وفاة مواطنة كويتية مصابة بالفيروس أمس عمرها 79 عاما كانت تتلقى العلاج في العناية المركزة منذ أربعة أيام بعد أن أعلنت أمس الأول وفاة مواطن كويتي «50 عاما» كان يتلقى الرعاية الطبية بالعناية المركزة للعلاج من الفيروس مدة 21 يوما والثالثة سجلت مطلع الشهر الجاري لمقيم هندي بعد إصابته بالمرض أيضا.

وجدد التأكيد على المواطنين والمقيمين ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقاية الشخصية واتباع التعليمات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجهات الرسمية في الدولة فيما يخص احتواء انتشار فيروس كورونا إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمية الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.