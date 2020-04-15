محافظ الأحمدي تفقد المستشفى الميداني بـ «المهبولة»

قام محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح بجولة تفقدية للمستشفي الميداني الذي أنشأه الحرس الوطني بالتعاون مع وزارتي الدفاع والصحة في منطقة المهبولة المعزولة احترازياً، والذي باشر عمله أمس الأول ويضم العديد من التخصصات ويوفر الرعاية الصحية اللازمة لمراجعيه من سكان المنطقة ويقدم لهم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية الحيوية، وذلك في إطار التعاون والعمل المشترك والدعم الذي يقدمه الحرس الوطني ووزارة الدفاع لوزارة الصحة لتحقيق المزيد من التعزيز لجهودها الجبارة في مواجهة والتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وخلال تفقده مقر المستشفى الميداني برفقة معاون العمليات والتدريب بالحرس الوطني اللواء ركن فالح شجاع فالح، والدكتور عبدالله مشعل الصباح رئيس هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، أثنى محافظالاحمدي على التجهيزات والخدمات العديدة التي يقوم المستشفى بتقديمها لأهالي منطقة المهبولة ،موجها الشكر والتقدير لكل من ساهموا في انشائه وتجهيزه وتشغيله في وقت قياسي ولجميع اعضاءالهيئة الطبية والتمريضية والادارية فيه، ولكافة منتسبي الحرس الوطني ووزارتي الدفاع والصحة علىهذا الجهد المقدر، واختتم بالقول وفقنا الله جميعا كل في موقعه لخدمة كويتنا الحبيبة وقيادتها الرشيدة وأهلها والمقيمين علي ثراها، وعجل سبحانه بعبورنا والعالم اجمع إلى بر الامان.