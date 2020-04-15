وزير النفط تفقد مركز «كيبك» الطبي لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج

قام وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل بزيارة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، اليوم الأربعاء، تفقد خلالها جاهزية واستعدادات وترتيبات مركز كيبك الطبي لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج، والتي ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل.

وأبدى وزير النفط عن عميق شكره وتقديره للعاملين بالشركة على ما قاموا به مجهود مميزة في تنفيذ وتجهيز المركز الطبي خلال فترة قياسية.

من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي بالوكالة حاتم العوضي زيارة الوزير والتي كان لها الأثر الايجابي في تحفيز وتشجيع العاملين في جعل المزيد ممكنا للكويت.

وأكد اختتام العمل في مركز كيبك الطبي وتسليمه لوزارة الصحة، مضيفا أن المركز الطبي يعد بمثابة مستشفى ميداني متكامل ومجهز بالكامل بسعة تصل إلى 1700.

وأكد العوضي أن «البترولية المتكاملة» قد سخرت كافة مواردها وجهودها لمساندة جهود الأجهزة الحكومية في مواجهة وباء الكورونا مدفوعة بحس عالٍ من المسؤولية الاجتماعية وبادرت على الفور لبحث السبل المتاحة لتوفير وتأسيس محاجر صحية وفق اشتراطات وزارة الصحة.

واضاف أن العمل في مركز كيبك الطبي شهد وتيرة عمل متسارعة وتم إنجازه في وقت قياسي بتنسيق وثيق مع ممثلي وزارة الصحة وبجهود متضافرة من كافة مجاميع الشركة بمساندة أجهزة الدولة وعدد من الشركات المقاولة، موضحا أن العمل في تجهيز المركز كان بإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم.

ويتضمن المركز مستوصفا داخلياً ومختبرا طبيا وصيدلية وغرفة انعاش للحالات الطارئة، بالإضافة الى مهبط خاص للطائرات العمودية، وسكنا خاصا منفصلا لطاقم الاطباء والممرضين وآخر للممرضات وغرفا فندقية مجهزة بالكامل لضيوف المركز مع خدمة الأمن على مدار الساعة و خدمة الانترنت وسوق مركزي مصغر.

وعمدت البترولية المتكاملة إلى تشجير المساحات الصحراوية في المركز وإضافة سياج أخضر كلمسة جمالية مميزة.

رافق الوزير الفاضل في الزيارة الرئيس التنفيذي بالوكالة للبترولية المتكاملة حاتم العوضي ونواب الرئيس التنفيذي وفريق العمل.