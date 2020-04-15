البلدية: ضبط مخزن غير مرخص بمنطقة حولي

أعلنت بلدية الكويت عن ضبط مخزن غير مرخص بمنطقة حولي تم رصده من قبل الفرق الرقابية برئاسة مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م.مبارك العجمي ومدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بدر البسيس.

وأوضحت البلدية بانه تم غلق المخزن لمخالفته لائحة المحلات العامة ولائحة البناء و تم تحرير مخالفة فتح وإدارة محل قبل الحصول على موافقة البلدية واستغلال العقار لغير الغرض المرخص له طبقا للقرار الوزارى 206 لسنة 1992 .

وأضافت البلدية بأنه تم إستدعاء مفتشي الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة ومفتشي الهيئة العامة للغذاء والتغذية لاتخاذ الاجراءات القانونية كلا فيما يخصه.

وتؤكد البلدية على أستمرار الجولات الميدانية لرصد كافة المخالفات واتخاذ الاجراءات حيالها وفق الاطر القانونية ، مناشدة الجميع في حال اى شكوي تتعلق بالبلدية إرسالها عبر الواتس أب 24727732 لاتخاذ الاجراءات حيالها.