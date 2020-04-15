«الكهرباء»: إصابة 3 فنيين جراء شرارة في إحدى المحطات أثناء صيانتها

أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن إصابة 3 فنيين في إحدى المحطات أثناء إجراء الصيانة اللازمة لها.

وقال المتحدث الرسمي في وزارة الكهرباء والماء م. جاسم النوري في بيان صحافي، إنه خلال قيام الوزارة بأعمال الصيانة الدورية للشبكة الكهربائية في المحطة الثانوية رقم 54 الكائنة في منطقة فهد الأحمد، وبعد قيام مهندس الوزارة بإجراءات العزل الآمن للمحطة للسماح لعمال المقاول بالعمل في المنطقة الآمنة المعزولة، قام أحد فني المقاول بالعمل في المنطقة المحظورة وقام بإجراءات غير مخول بها.

وأضاف، عقب قيامه بتلك الأعمال اندلعت شرارة في معدات التشغيل وأدى ذلك إلى تعرض 3 فنيين تابعين للشركة المكلفة بإجراء أعمال الصيانة في المحطة لإصابات جراء الحادث، وجاري العمل على إصلاح الضرر وإعادة التيار الكهربائي، لافتا إلى قيام بعض مسؤولي الوزارة بزيارة المصابين في المستشفى والإطمئنان على سلامتهم.