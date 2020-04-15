«الدفاع المدني» ينظم عملية توزيع السلات الغذائية على المواطنين والمقيمين بـ«جليب الشيوخ»

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في وزارة الداخلية في اطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة الامنية وحرصها على دورها الاجتماعي والانساني.

قامت الادارة العامة للدفاع المدني اليوم بالتعاون مع الادارة العامة لقوات الامن الخاص بالاشراف على مجموعات من الفرق التطوعية وعددا من اللجان الخيرية بتوزيع السلات الغذائية على مدار اليوم للمواطنين والمقيمين بمنطقة جليب الشيوخ المطبق عليها قرار العزل التام، وذلك بتنظيم عملية توزيع الوجبات بالاشتراطات المطلوبة حيث تم مراعاة التباعد الاجتماعي اثناء عملية التوزيع بالاضافة الى ابراز الهويات المدنية عند الاستلام لوصول الوجبات الغذائية الى مستحقيها بالمنطقة.