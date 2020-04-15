“الداخلية” تبدأ غداً اسقبال مخالفي الإقامة الهنود

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية انه سيتم البدء باستقبال المخالفين لقانون الإقامة رقم 288 لسنة 2020 من الجنسية الهنديه في يوم الخميس الموافق 16 / 4 / 2020 و حتى يوم الاثنين الموافق 20 / 4 / 2020 ، والذي يقضي بمغادرة الأجانب الغير حاصلين على تراخيص إقامة او من انتهت تراخيص اقامتهم دون دفع أي غرامات ماليه مترتبه عليهم او تحمل مصاريف و تكلفة رحلات الطيران مع إمكانية عودتهم الى البلاد و ذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل عملية مغادره رعاياهم .

و ذلك بالمقار المخصصة في منطقة الفروانية ، حيث تم تخصيص « مدرسة الفروانية الابتدائية بنات » قطعة « 1 » شارع « 76 » لاستقبال المخالفين من الرجال و « مدرسة المثنى الابتدائية للبنين » قطعة « 1 » شارع « 122 » لاستقبال المخالفين من النساء وفي منطقة جليب الشيوخ مدرسة رفيدة الأسلميه « بنات » الاستقبال المخالفين النساء ق4 ش 200 كما تم تخصيص مدرسة نعيم بن مسعود الإبتدائية « بنين » ق 4 ش 250 لاستقبال المخالفين الرجال .

وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 مساء .