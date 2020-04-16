الفريق النهام يستقبل وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام استقبل اليوم وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ممثلا بمدير قسم شئون الحماية بالبعثة الاقليمية بالكويت احمد زروق ومسؤول الشؤون الصحية بأماكن الاحتجاز دكتور امجد البشير .

وفي بداية اللقاء رحب الفريق النهام بضيوفه وتم تبادل الأحاديث الودية كما دار النقاش عن تطورات الأوضاع الأمنية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد .

من جانبه قدم الوفد مذكرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والخاصة بالتجهيزات والاستعدادات في اماكن الاحتجاز ومقار الايواء ومراكز الابعاد وايضا التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة .