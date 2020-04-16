وكيل «الداخلية» يستقبل وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام استقبل اليوم وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ممثلا بمدير قسم شؤون الحماية بالبعثة الاقليمية بالكويت احمد زروق ومسؤول الشؤون الصحية باماكن الاحتجاز دكتور امجد البشير .

وفي بداية اللقاء رحب الفريق النهام بضيوفه وتم تبادل الأحاديث الودية كما دار النقاش عن تطورات الأوضاع الأمنية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

من جانبه، قدم الوفد مذكرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والخاصة بالتجهيزات والاستعدادات في اماكن الاحتجاز ومقار الإيواء ومراكز الابعاد وايضا التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة.

في الختام أعرب الفريق النهام عن شكره وتقديره لما تقدمه اللجنة الدولية للصليب الاحمر من مساعدات إنسانية على المستوى الإقليمي والدولي مثمنا التعاون مع المؤسسة الأمنية في هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.