«البترول الوطنية»: تجهيز 3 مراكز مؤقتة لإيواء العمالة.. تستوعب 7 آلاف عامل

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الخميس عن البدء بتجهيز ثلاثة مراكز مؤقتة مخصصة لإيواء العمالة الوافدة الهامشية في عدد من مناطق البلاد يمكنها استيعاب حوالي 7 آلاف عامل.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي لوكالة الأنباء الكويتية أن مبادرة الشركة تأتي استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء وفي إطار مساهمات شركات القطاع النفطي الهادفة إلى دعم جهود الدولة للتصدي لأزمة تفشي فيروس كورونا «كوفيد – 19».

وأوضح في هذا الصدد أن الشركة تسلمت من وزارة الأشغال العامة المواقع المخصصة لإقامة هذه المراكز في كل من مناطق العارضية والجهراء وجنوب الصباحية مشيرا إلى أنه يجري حاليا تجهيزها وتزويدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لتصبح قادرة خلال الأيام القادمة على استقبال هذا العدد الكبير من العمالة وتوفير ظروف معيشية ملائمة لها.

وذكر أن مبادرة البترول الوطنية تأتي من منطلق إنساني وتعكس حرص الشركة على مساندة مساعي الجهات الحكومية المختصة للحد من انتشار هذا الفيروس لافتا إلى أن تكدس العمالة الهامشية في بعض المناطق يعد أحد أبرز التحديات التي تعترض هذه المساعي.