«بلدية الجهراء»: إزالة سوق الأعلاف بمنطقة رحيه بالكامل

اعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالجهراء ممثلة في مراقبة إشغالات الطرق النوبه «ج» بالتعاون مع فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ومساندة أمنية من وزارة الداخلية بإستكمال تنفيذ الجوله الميدانية على سوق الأعلاف بمنطقة رحيه في إطار الجهود المبذولة من قبل بلدية الكويت في إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد .

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة بأن الجوله الميدانية التي نفذتها النوبه «ج» بمراقبة إشغالات الطرق بالتعاون مع فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة على سوق الأعلاف بمنطقة رحيه جاءت إستكمالا للجوله السابقة وقد أسفرت عن إزالة السوق بالكامل وهو عبارة عن خيام وسكن مخالف للعزاب ومصنع بدائي للبرسيم ومسلخ غير مرخص وتحرير 9 مخالفات بائع متجول فضلا عن تحرير 5 مخالفات إستغلال مساحه.

ومن جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب “24727732” في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .