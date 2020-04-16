م.عميش: توجيه 23 إنذارا لعقارات مخالفة بمناطق السكن الخاص في «الأحمدي» 

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بالأحمدي بتنفيذ جولات ميدانية على العقارات بمناطق السكن الخاص والنموذجي لرصد العقارات المخالفة للقرار الوزاري رقم 57/2019.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م.عبدالله عميش بإن الفرق الرقابية بالإدارة رصدت 23 عقارا مخالفا بمناطق السكن الخاص والنموذجي بالمحافظة وقد تم توجيه إنذارات لأصحابهم بإخلائهم .

ومن جانبه، أوضح رئيس قسم مخالفات البناء م.عبد الرحمن العازمي بأن الجولات الميدانية مستمرة لرصد جميع العقارات المخالفة لإتخاذ الإجراءات القاونية وصولا لقطع التيار الكهربائي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بناءا على تعليمات الإدارة العليا في البلدية التي تتابع عن كثب كافة الإجراءات القانونية التي تتخذها الفرق الرقابية .

ودعا العازمي أصحاب العقارات التعاون مع فرق البلدية الرقابية أثناء جولاتهم الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية.

وبدورها، دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود شكوى تتعلق بالعزاب التواصل عبر الواتس أب 24727732 لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.