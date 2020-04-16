«الإطفاء» أطلقت حملة «نبيك سالم بالبيت» للتوعية بمسببات الحوادث خلال الحجر الصحي

أطلقت الإدارة العامة للإطفاء أمس الأربعاء حملة نبيك سالم بالبيت والتي تقيمها بالتعاون مع شركة ايكويت للبتروكيماويات وفريق التجمع العمالي من جمعية الروضة وحولي التعاونية كمرحلة أولى لتوزيع مطافئ الحريق وأجهزة الكشف عن الدخان وكتيبات توعوية منها كتاب الإطفائي الصغير الذي له اثر ايجابي كبير في توعية الطفل من مخاطر الحريق.

وصرح مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء العميد خليل الأمير بان هذه الانطلاقة أتت في وقت مهم خلال مرحلة الحجر الصحي المنزلي والذي نغتنم فيه الفرصة بتخصيص جزء من وقته لزيادة الوعي الوقائي بأكثر مسببات الحرائق والطرق الوقائية منها ، وقد ركزنا في حملتنا على الأطفال كونهم لا يعون خطر الأجهزة الكهربائية والألعاب الالكترونية إذا ما استخدمت بشكل خاطئ وايضا المصادر الحرارية التي تعد الشرارة الأولى لاندلاع الحرائق عندما يعبث بها الصغار ، مناشدا أولياء الأمور بضرورة توعية الأبناء من مصادر الخطر في المنزل.

وأضاف العميد الأمير بان جمعية الروضة وحولي التعاونية سوف تقوم بتوزيع كيس يحتوي على مطفأة حريق وكاشف دخان وكتيبات توعوية على المساهمين في المنطقة عن طريق توصيلها الى منازلهم ، على ان تنطلق الحملة مجددا من جمعيات اخرى قريبا.