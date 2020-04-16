المنفوحي: بدء استقبال معاملات تراخيص البناء وايصال التيار الكهربائي إلكترونياً.. الأحد المقبل

تعلن بلدية الكويت فتح استقبال معاملات البناء إلكترونيا يوم الأحد 19 أبريل المقبل لاستئناف اصدار التراخيص الهندسية للبناء وتعهد الإشراف وإيصال التيار الكهربائي بعد أن عقد مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي اجتماع مع المسؤولين في الجهاز التنفيذي اليوم الخميس.

وصدر عن هذا الاجتماع قرار استئناف خدمات رخص البناء وتعهد الإشراف وإيصال التيار الكهربائي التي ستبدأ البلدية بأستقبال المعاملات الالكترونية من يوم الأحد المقبل 19 أبريل الجاري بهدف التسيير والتسهيل على المواطنين لإنجاز معاملاتهم الخاصة بتراخيص البناء بعد التوقف القسري لدوام الموظفين اثر ما تمر به البلد جراء جائحة فيروس كورونا المستجد وتعطل الأعمال بجميع الجهات الحكومية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة ، ونظرا للحاجه الملحه لعدم توقف معاملات البناء الالكترونية للمواطنين الواردة من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المعتمدة لاصدار التراخيص الهندسية للبناء، تستأنف بلدية الكويت اصدار التراخيص الهندسية للبناء الكترونيا تماشيا مع الوضع الراهن الاستثنائي للبلاد بضرورة التباعد الاجتماعي تجنبا لتفشي وانتشار الفيروس خصوصا وان اصدار الترخيص الهندسي للبناء الكترونيا لا يحتاج المراجعة بصفه شخصية وانما يمكن للمواطن أو أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المعتمدة الدخول على الموقع الالكتروني للبلدية وبعد استيفاء كافة مواصفات واشتراطات البلدية المطلوبة بضغطة زر يستطيعوا الحصول على الترخيص الهندسي للبناء بدون مشقه.

وأكد مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي بأنه تم استكمال نظام تشغيل معاملات البناء الالكتروني وسنبدأ يوم الأحد المقبل 19 أبريل الجاري باستقبال معاملات البناء وايصال التيار الكهربائي للمواطنين وستتبعها باقي المعاملات الالكترونية بما يتماشى مع الوضع الراهن بالتنسيق مع مجلس الوزراء.