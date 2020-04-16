سمو رئيس الوزراء يقوم بزيارة محجر الزور الصحي «مركز كيبك الطبي»

قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة محجر الزور الصحي «مركز كيبك الطبي» في منطقة الزور الذي جهزته الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» بالتعاون مع وزارة الصحة.

ورافق سموه خلال الزيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ومعالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود حمد الصباح ومعالي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد علي الفاضل والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» بالوكالة حاتم العوضي.

واطلع سموه على مدى جاهزية المركز وما تضمنه من مرافق كالمستشفى الميداني والعيادات الطبية والمحاجر المتخصصة لاستضافة جموع المواطنين القادمين إلى البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعرب سموه عن شكر وتقدير الحكومة للجهود الدؤوبة التي يبذلها العاملون في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة لدعم جهود وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى لمتابعة وتنفيذ خطة الطوارئ.