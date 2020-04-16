دول مجلس التعاون توافق على اقتراح الكويت بإنشاء شبكة أمن غذائي موحد

وافقت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس على اقتراح دولة الكويت بإنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان شارك اليوم في الاجتماع الاستثنائي الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستعراض الجهود المبذولة في دول المجلس للتصدي لداعيات وآثار جائحة كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وذكرت «التجارة» أن الوزراء المعنييون بحثوا أيضا الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد على دول الخليج ومناقشة الامن الغذائي مشيرة إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها.