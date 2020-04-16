الكويت تواصل رئاسة مجموعة الشرق الأدنى لدى «فاو» طوال جائحة «كورونا»

قررت دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لدى منظمة الأغذية والزراعة «فاو» تمديد رئاسة دولة الكويت لمجموعتها الاقليمية طوال فترة ازمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وذكرت مندوبية الكويت لدى «فاو» في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس ان ممثلي المجموعة التي تضم الدول العربية عقدوا اجتماعا امس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للنظر في عمل المجموعة في خضم تطورات ازمة جائحة كورونا.

واضاف البيان ان المجموعة قررت بالاجماع تمديد مدة رئاسة الكويت الحالية للمجموعة وحتى إشعار آخر مجددين الثقة بقيادة مندوب الكويت الدائم المهندس يوسف جحيل لدى منظمة «فاو».

ورحب جحيل بقرار دول المجموعة مواصلة تولي مسؤولية قيادة المجموعة مثمنا ثقة دول الاقليم بدور الكويت وحرصها على تمثيل ورعاية مصالح المجموعة داخل المنظمة لاسيما مع تصاعد ازمة تفشي جائحة كورونا.

واكد ان الوضع المستجد يستلزم متابعة كل الآثار العميقة التي تخلفها هذه الازمة بما في ذلك المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي وتدفق السلع الأساسية لصالح كلا البلدان المصدرة والمستوردة.

وكان من المقرر أن يتسلم السودان رئاسة المجموعة الاقليمية في نهاية مارس الماضي بعد انتهاء فترة رئاسة الكويت للمجموعة.

وتضم المجموعة في عضويتها الدول العربية وأفغانستان وإيران بالاضافة الى جامعة الدول العربية بصفة مراقب.

وسبق ان تولت الكويت التي انضمت الى الفاو في عام 1961 رئاسة المؤتمر العام في 1987 ونيابة رئاسة مجلسها في 2008 كما تولت رئاسة مجموعة ال 77 داخل المنظمة في عام 2007 وكذلك مجموعة الشرق الأدني في أعوام 1993 و2001 و2002 و2005 و2013.