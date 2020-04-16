«التربية»: تسهيل استغلال 335 مبنى مدرسياً.. ضمن اجراءات مواجهة «كورونا»

قالت وزارة التربية الكويتية اليوم الخميس إنها سهلت استغلال 335 من المباني المدرسية من قبل بعض الوزارات والجهات في إطار تضافر الجهود لمواجهة فيروس كورنا المستجد «كوفيد – 19» واتخاذ الإجراءات الاحترازية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة الناطق الرسمي للوزارة فيصل المقصيد في تصريح صحفي قيام جميع المسؤولين بالعمل على تنفيذ توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بتسهيل استغلال مباني ومدارس الوزارة للجهات الراغبة انطلاقا من توطيد سبل الشراكة المجتمعية.

وأوضح المقصيد أن الوزارة لم تدخر جهدا في تسخير كل إمكاناتها ومد جسور التعاون مع جميع جهات الدولة حيث واكبت هذه الجهود ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات للتصدي لانتشار الفيروس وتداعياته.

ولفت إلى قيام الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات في تقديم الدعم اللوجستي المتمثل في تذليل كل العقبات في العديد من المجالات من خلال استغلال المرافق لصالح هذه الجهات لتقوم بدورها المنوط بها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد والمشاركة في العمل التطوعي.

وأشار الى قيام الوزارة بتسهيل مهام ممثلي الجمعيات التعاونية لاستغلال مدارس الوزارة مثل السكن المؤقت للعاملين بالجمعيات التعاونية وكذلك استخدام المدارس كمخازن مؤقتة للمواد الغذائية «المخزون الاستراتيجي».

وأشار إلى حرص الوزارة على الوقوف جنبا إلى جنب مع وزارة الداخلية ومؤازرة جهودها مبينا أنها لم تأل جهدا في تسهيل مهمتها وتسخير امكانياتها لاستغلال موقع المخيم الكشفي السنوي الكائن بمنطقة «كبد» الذي يتسع ل 15 ألف شخص لاستخدامه كمقر إقامة مؤقت لمخالفي الإقامة لإجلائهم بعد ذلك إلى بلدانهم.

ولفت الى تقديم الدعم اللازم لاستغلال عدد من المدارس على مستوى المناطق التعليمية لاستخدامها كمراكز إيواء وإجلاء للمخالفين فضلا عن تقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة لاستغلال المدارس كسكن لموظفيها والطواقم التمريضية سواء بالمستشفيات أو المراكز الصحية.

وبين أن الوزارة قامت بتلبية طلبات العديد من الجهات الأخرى مثل وزارة الأشغال العامة ممثلة في الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالإضافة إلى وزارتي الكهرباء والماء ووزارة التجارة والصناعة وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وشركة نفط الكويت والخطوط الجوية الكويتية وذلك من خلال توفير المدارس والمباني لاستغلالها.