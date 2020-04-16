الطيار: قطع التيار عن 7 عقارات في «حولي» يسكنها عزاب

قطعت وزارة الكهرباء والماء التيار عن 7 بيوت صباح اليوم في محافظة حولي لوجود عزاب بها ضمن حملة اطمئن بمشاركة جهات الدولة ذات العلاقة.

وقالت مدير إدارة المراقبة الفنية م. إقبال الطيار في تصريح صحافي «إن الحملة أتت بالتنسيق والتعاون بين وزارات الكهرباء، والداخلية، وبلدية الكويت»، لافتة الى ان هناك عدة بلاغات لوجود عزاب في تلك البيوت، ومن خلال المتابعة تبين صحة تلك البلاغات وتم قطع التيار الكهربائي عنها.

وأشارت إلى انه تم إنذار أصحاب تلك العقارات الكائنة في «السالمية وسلوى الرميثية» لمراجعة بلدية الكويت ومن ثم وزارة الكهرباء والماء من أجل اخلاء تلك البيوت من سكن العزاب والتصالح مع تلك الجهات لإعادة التيار.

وشددت المهندسة الطيار على التنسيق الكامل بين جهات الدولة في هذا الملف من أجل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص، مبينة أن الحملات المتعلقة بهذا الملف مستمرة، وفقا للبلاغات التي تصل إلى بلدية الكويت.

وأشارت إلى انه شارك في الحملة من بلدية الكويت «المهندس محمد المطيري، والمهندس مبارك العجمي، وعبد الوهاب الكندري، ومن وزارة الكهرباء والماء المهندسة إقبال الطيار ورضا باباجان، وانور بن حيدر، و محمود جباره».