«الأغذية المستوردة»: الإفراج عن 387 طناً من المنتجات الغذائية

كشف مدير إدارة الأغذية المستوردة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، علي الخنفور، عن الإفراج عن إرسالية لمواد ومنتجات غذائية متنوعة بوزن 387.04 طن من المطار، لافتاً إلى أنها موزعة بواقع 27.35 طن، و83.93 طن من اللحوم، و58.75 طن من البصل، و217 طناً من الفواكه والخضار.

وأكد الخنفور، أن الأغذية المستوردة التي ترد البلاد عبر المنافذ تسير بصورة طبيعية، وأنه يتم التعامل معها وفق مختلف الاشتراطات والمعايير القياسية، مشيداً بالجهود الحثيثة التي بذلها فريق المفتشين من النوبة الثالثة لفحص منتجات الإرسالية المستوردة من دول عدة.