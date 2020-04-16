رئيس تحرير جريدة الكويتية د. زهير العباد: على مؤسسات الدولة تطبيق النظريات الإعلامية الفاعلة في مواجهة ووأد الإشاعات

في لقاء إذاعي أجراه الزميل الإعلامي أحمد شمس الدين ضمن حلقات برنامج «الباب المفتوح» على موجات إذاعة البرنامج العام لدولة الكويت، والذي بث مساء اليوم، استضاف فيه الزميل رئيس تحرير جريدة الكويتية ورئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتية د. زهير العباد، كما استضاف رئيس الجمعية الكويتية للإخاء الوطني راكان خالد بن حثلين، قال فيه الزميل العباد، إن نظريات الإعلام متنوعة وأهمها نظرية «الطلقة السحرية» ونظرية «المسؤولية الاجتماعية» ونظرية «الاعتماد والإشباع».

وأضاف د. العباد، أن هناك مفردات تقول أن لكل «ساقط.. لاقط»، موضحاً أن أي خبر حتى ولو كان كاذباً أو مندساً يعتبر ساقط، ولكن يجد له لاقط، ولذلك فإن نظرية «الطلقة السحرية» هي التي يجب أن تستخدم في طقلة الأخبار الصحيحة من مصادرها بشكل تواتري ومستمر للقضاء عليها، في حين أن نظرية «الاعتماد والإشباع» تبين أن جماهير المواطنين والمقيمين يحتاجون إلى إشباع حاجاتهم من المعارف والإطلاع على الأخبار من خلال نظرية الاعتماد على الأخبار التي تنشر حتى ولو كانت من مصادر وسائل التواصل الاجتماعي سريعة الانتشار، وتأتي نظرية «المسؤولية الاجتماعية» التي تبين أن كل مواطن ومقيم مسؤول عن الأمن الاجتماعي وصد الأخبار غير الصادرة من المصادر الرسمية، ولذلك يجب على مؤسات الدولة الرد على الإشاعات أولا بأول حتى لا تستفحل وتكبر مثل كرة الثلج باستخدام النظريات الإعلامية مع تطبيق قانوني «الإعلام الإلكتروني» و«الجرائم الإلكترونية» لأن من أمن العقوية أساء الأدب.

من جانب أخر، قال رئيس الجمعية الكويتية للإخاء الوطني راكان خالد بن حثلين، إن الكويتيين وعبر التاريخ أثبتوا جدارتم وتكاتفهم في الأزمات، حيث أثبتت أحداث الغزو العراقي عام 1990 تلاحم كل أبناء الكويت في نسيج اجتماعي جميل وتناغم أثبتوا للعالم من خلال أن الكويتيين ليس لديهم كلمة «سني – شيعي – قبلي – حضري»، فالكل هو جزء لا يتجزأ من النسيج الكويتي الواحد، ونحن في جمعية الإخاء الوطني نعمل على ذلك، ونجد أبناء الوطن يشاركون مؤسسات الدولة في التطوع والتكاتف لمواجهة أزمة كورونا التي ستنتهي بإذن الله بالجهود الجبارة التي تبذلها الدولة.