وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية

تلقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مايكل بومبيو جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين والتأكيد على عمقها وتميزها والحرص المشترك على تطوير وتعزيز تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين بالإضافة إلى مناقشة كافة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما جرى خلال الاتصال أيضا بحث آخر التطورات المتسارعة جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين نحو التصدي لتداعياته.

وشدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تبعات هذا الوباء والحد من انتشاره.

من ناحيته، جدد الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح تضامن دولة الكويت مع الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد متمنيا للولايات المتحدة وشعبها الصديق السلامة وتجاوز هذه الأزمة.

من جانبه أعرب الوزير بومبيو عن دعم وإشادة الولايات المتحدة الأمريكية بالإجراءات التي تتخذها دولة الكويت تجاه التصدي لهذا الوباء متمنيا للجميع السلامة من تداعياته.