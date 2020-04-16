«الطيران المدني»: 75 رحلة لإجلاء 11850 مواطناً من 16 وجهة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الخميس تسيير 75 رحلة جوية ضمن المرحلة المقبلة من خطة إجلاء المواطنين من الخارج المقرر انطلاقها الأحد المقبل في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا.

وقال المتحدث الرسمي باسم «الطيران المدني» رئيس فريق الخطة التشغيلية لرحلات عودة المواطنين سعد العتيبي إن المرحلة المقبلة – وهي الأولى من خمس مراحل – ستشهد نقل مواطنين من 16 وجهة على مدار ثلاثة أيام.

وأضاف العتيبي أن المرحلة الأولى تتضمن رحلات إلى الرياض والدمام وجدة وأبوظبي ودبي والمنامة والدوحة ومسقط والقاهرة والاسكندرية وعمان ولندن واسطنبول وأنقرة وجنيف وباريس وذلك على متن طائرات شركتي الخطوط الجوية الكويتية والجزيرة.

وأفاد أن اليوم الأول يتضمن 28 رحلة جوية موزعة على النحو التالي « 8 رحلات إلى الرياض و 3 إلى الدمام و 2 إلى أبوظبي و 5 رحلات إلى دبي و 6 إلى المنامة فضلا عن 3 رحلات إلى الدوحة ورحلة واحدة إلى مسقط».

وأضاف أن رحلات اليوم الثاني وعدد 25 تشمل « 5 رحلات إلى الرياض ورحلة واحدة إلى كل من جدة والدمام و 4 رحلات إلى أبوظبي و 6 إلى دبي فضلا عن 3 رحلات إلى المنامة و 2 إلى الدوحة ورحلة واحدة لكل من القاهرة ولندن والعاصمة الأردنية».

وأوضح العتيبي أن اليوم الثالث والأخير من هذه المرحلة سيشهد تسيير 22 رحلة جوية بواقع « 3 رحلات إلى الرياض و 4 إلى القاهرة ورحلة واحدة إلى الاسكندرية و 6 رحلات إلى العاصمة الأردنية و 3 رحلات إلى اسطنبول ورحلة واحدة إلى كل من أنقرة وباريس وجنيف و 2 إلى لندن».

وأعلن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الاثنين الماضي انتهاء مجلس الوزراء من اعتماد خطة عودة المواطنين من الخارج تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لتبدأ الخطة الأحد المقبل.

وقال سمو الشيخ صباح الخالد في مؤتمر صحفي حينئذ إن الخطة ستبدأ وفق البرنامج المعد لهذا الغرض وبعد اكتمال كافة استعدادات الجهات المعنية التي تكفل استقبال المواطنين على النحو المطلوب الذي يحقق الهدف المأمول.