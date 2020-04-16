«الصحة»: تدريب 600 طبيب وطبيبة على إجراء فحوصات «كورونا»

قال مسؤول في وزارة الصحة اليوم الخميس إن نحو 600 طبيب وطبيبة من مختلف التخصصات خضعوا لدورات تدريبية مكثفة على أخذ المسوحات وإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة للكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» استعدادا لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج ضمن رحلات الإجلاء.

وذكر مدير إدارة الصحة العامة الدكتور فهد القملاس إن «الإدارة» نظمت ورشة عمل مكثفة ومحاضرات متخصصة لتدريب الكوادر المقرر تواجدها داخل عيادات طبية موزعة في مطار الكويت الدولي لفحص العائدين ضمن رحلات الإجلاء المرتقب تسييرها اعتبارا من 19 أبريل الجاري والتأكد من سلامتهم.

وأوضح القملاس أن الورشة التدريبية استهدفت تدريب الأطباء والتأكد من جهوزيتهم للتعامل السلس مع هذا الحدث بطريقة احترافية مؤكدا أن الوزارة استكملت الإجراءات ذات الصلة وأنها على قدر التحدي.

وأفاد أن الفرق التابعة لإدارة الصحة العامة ستباشر إجراءات وقائية تجاه المواطن بعد عبوره منفذ المطار إذ ستتم متابعته عبر تطبيق «شلونك» الإلكتروني المفترض أن يحمله للتواصل معه والاطمئنان على صحته خلال فترة الحجر المنزلي المقرر لمدة 14 يوما حال عدم اكتشاف إصابته بعدوى الفيروس المستجد.

وأعلن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الاثنين الماضي انتهاء مجلس الوزراء من اعتماد خطة عودة المواطنين من الخارج تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لتبدأ الخطة الأحد المقبل.

وقال سمو الشيخ صباح الخالد في مؤتمر صحفي حينئذ إن الخطة ستبدأ وفق البرنامج المعد لهذا الغرض وبعد اكتمال كافة استعدادات الجهات المعنية التي تكفل استقبال المواطنين على النحو المطلوب الذي يحقق الهدف المأمول.