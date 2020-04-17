«الداخلية»: ضبط متشاجرين في «الفروانية».. وتحويلهم لجهات الاختصاص

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط متشاجرين في منطقة «الفروانية» وتحويلهم إلى جهات الاختصاص مشددة على “المؤسسة الأمنية لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظا على الصالح العام للبلاد”.

جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة بشأن مقطع فيديو متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص من إحدى الجنسيات العربية بمنطقة «الفروانية».

وأكدت الإدارة أنه “على الفور تحرك رجال أمن محافظة «الفروانية» حيث تم ضبط المتشاجرين وتحويلهم إلى جهات الاختصاص وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل منهم”.

وأهابت بالجميع الالتزام بالقوانين مشيرة إلى أن “المؤسسة الأمنية لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظا على الصالح العام للبلاد”.