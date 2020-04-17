«الهلال الأحمر» توزع 1500 سلة غذائية على العمالة بـ«المهبولة»

وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع وزارة الداخلية 1500 سلة غذائية على العمالة في منطقة المهبولة المعزولة احترازيا في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة إن «الهلال الأحمر» مستمر في توزيع السلال الغذائية منذ بداية الأزمة لاسيما على العمال في منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ إضافة إلى بعض العمارات المحجور عليها من الصحة الوقائية.

وأضاف الزيد أن السلة الغذائية متنوعة بالمواد الغذائية الأساسية وتغطي المتطلبات الضرورية للعمالة والمقيمين ولا يمكن الاستغناء عنها وتكفي مدة تزيد على الشهر.

وأكد حرص الجمعية على مواصلة جهودها الخيرة ومساعيها الحثيثة لتحسين حياة العمال والمقيمين في منطقة المهبولة والتخفيف عنهم مشيرا إلى أهمية الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين منهم.

وذكر أن الجمعية تجد نفسها أمام مسؤولية في مساندة جهود الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا من خلال توزيع السلال الغذائية والوجبات اليومية وتجهيز مقار العمال بالفرش والبطانيات والمعقمات.

وبين الزيد أن الجمعية وزعت أمس ثلاثة آلاف وجبة على العمال في العديد من قطاعات الدولة إضافة إلى توزيعها 300 سلة على الأسر المحتاجة منها 100 سلة في منطقة تيماء الجهراء.

وأكد حرص الجمعية على الاستمرار في توزيع هذه المساعدات الإغاثية على الأسر المحتاجة لافتا إلى توزيع السلال الغذائية في مناطق الصليبية وتيماء وإسطبلات الهجن والوفرة وفي مقر الجمعية بالشويخ.

وشدد على حرص الجمعية كذلك على مد جسور التعاون والشراكة الإنسانية والخيرية بينها وبين المحسنين الذين يدعمون جهودها الإنسانية لتصل تبرعاتهم إلى المحتاجين وشرائح أخرى في المجتمع.