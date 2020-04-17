المنفوحي: الراحل جاسم المرزوق أثرى «العمل البلدي» وشارك بالنهضة العمرانية

أبن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي مدير عام البلدية الأسبق الفقيد العم جاسم خالد المرزوق متقدما بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل والشعب الكويتي.

وقال المنفوحي «تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة العم جاسم خالد المرزوق أحد رجالات الكويت البارزة التي قدمت مشاركات عديدة في النهضة العمرانية».

وأضاف أن الراحل كان أحد القامات الذين اثروا العمل البلدي بإسهاماتهم الكبيرة خلال مسيرة بلدية الكويت.