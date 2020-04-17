«الجمعية الطبية» توفر حقيبة الحماية الشخصية للأطباء

اعلنت الجمعية الطبية الكويتية عن توفير حقيبة الحماية الشخصية لـ”الاطباء” ، خاصة التخصصات ذات الاكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وذكر رئيس الجمعية الطبية الكويتية د .أحمد ثويني العنزي في تصريح صحافي أن هذا جاء من باب دعم الجمعية لـ”الاطباء” وحمايتهم من خطر الاصابة بالفيروس، في ظل الشح الذي يعانيه العالم من نقص مواد الحماية الشخصية .

وبين أن الجمعية قامت بمجهود كبير في الاسابيع الماضية ومنها التنسيق مع المصانع المحلية لتوفير مواد الحماية الشخصية، حيث بادر أحد المصانع المحلية مشكوراً، والذي قام بدوره بإيقاف التعاون مع بعض الجهات الاخرى لتوفير سبل الحماية للأطباء بالتنسيق مع الجمعية.

بدوره، أعلن الامين العام الجمعية الطبية الكويتية د.سالم الكندري عن توزيع حقيبة الحماية الشخصية لـ”الاطباء” منتسبي الجمعية غدا السبت في الجمعية من الساعة ١٠ صباحا حتى ٢ ظهرًا.

ولفت الى أن حقيبة الحماية الشخصية تتكون من “كمامات و معقمات و نظارة الحماية الشخصية ، فضلا عن فيتامينات لدعم نشاط الاطباء، وتوفير غطاء الوجه للحماية بجودة عالية من مصنع معتمد.