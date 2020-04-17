رئاسة الأركان: أجلينا عدداً من العسكريين وذويهم وبعض المواطنين من روما بالتنسيق مع الخارجية وقبل اعتماد خطة الإجلاء

تود رئاسة الأركان العامة للجيش أن توضح بأن ما يتم تداوله من أخبار من قبل بعض الحسابات في برامج التواصل الاجتماعي عن قيام القوة الجوية بإجلاء بعض المواطنين من العاصمة الإيطالية روما قد اعتراه بعض اللبس.

وقالت رئاسة الأركان في حسابها على “تويتر” إن الطائرة التابعة للقوة الجوية الكويتية رحلة رقم KAF 3222 بتاريخ 27 مارس 2020 قد قامت بإجلاء عدد من منتسبيها العسكريين وذويهم من العاصمة الإيطالية بالإضافة إلى عدد من المواطنين وذلك حسب خطة الإجلاء المعتمدة في الفترة الماضية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وقبل اعتماد خطة الإجلاء الحالية .

وتؤكد رئاسة الأركان أن أبوابها مفتوحة دائماً لمختلف وسائل الإعلام للتواصل أو الاستفسار عن أي معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الوضوح ، وذلك من خلال مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة .