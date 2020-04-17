“الداخلية”: لايسمح الخروج للمشي في الشاليهات أو المزارع أو المناطق السكنية

تدعو وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التعاون وتطبيق الإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

توضح الإدارة العامة للعلاقات الأمني بوزارة الداخلية أن قرار حظر التجول الجزئي في البلاد يشمل المياه الإقليمية ومناطق الشاليهات والحيازات الزراعية ، بالإضافة إلى المناطق السكنية .

وقالت الإدارة أنه لوحظ في الآونة الأخيرة سير بعض المواطنين والمقيمين في الأماكن المخصصة للمشي داخل المناطق السكنية بعد ساعات الحظر الجزئي التي تبدأ من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي ، مؤكدة أن هذا التصرف يعرضهم إلى المساءلة القانونية لمخالفتهم قرار حظر التجول .

كما دعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مرتادي مناطق الشاليهات والمزارع إلى عدم التنقل بأي شكل من الاشكال سواء المشي على الاقدام من موقع لاخر أو السير على الشاطي أو ركوب السيارات الصغيرة « غولف كارت » وماشابهها ، مشددة على ضرورة الالتزام بقرار الحظر الجزئي وأوقاته لكي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية .