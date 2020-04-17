111 ألف شخصاً استفاد من مشاريع جمعية صندوق إعانة المرضي خلال أسبوعين

اكد رئيس مجلس ادارة جمعية صندوق اعانة المرضى د. محمد الشرهان استمرار فعاليات الدعم اللوجيستي والانشطة الخيرية والانسانية والتوعوية التي تقدمها الجمعية لوزارة الصحة وللمحجوزين في المحاجر الصحية ولشرائح المجتمع المختلفة ضمن مشروع الكويت في مكافحة انتشار وباء الكورونا .

واوضح د. الشرهان في تصريح صحفي اجمالي ماقدمته الجمعية من انشطة وفعاليات خلال الاسبوعين في الفترة من 28 مارس وحتى الثالث عشر من ابريل الجاري والتي بلغت توزيع اكثر من 141 الف قنينة مياه وعبوات عصير و236250 من الاكياس البلاستيكية المخصصة لصرف الادوية في صيدليات المستشفيات والمراكز الطبية واكثر من 2420 وجبة غذائية وزعت على المراجعين لمراكز الفحص والفرق الطبية العاملة بمختلف المراكز كما وزعت الجمعية اكثر من عشرة الاف حقيبة تحتوى على المعقمات وادوات النظافة الشخصية واكثر من 1600 مرتبة ومفارش وبطانيات كتجهيزات لمراكز الحجر استفاد منها اكثر من 11100 شخص ممن راجعوا مراكز الفحص والمحجوزين .

واضاف د. الشرهان قائلا : وقد انتجت الجمعية اكثر من تسعين مقطع فيديو توعوي وتوثيقي وتوزيع مايزيد عن 36 الف نشرة توعوية وبروشورات وزعتها الجمعية على مختلف شرائح المجتمع، فيما كفلت اكثر من 235 اسرة لمرضى تساعدهم الجمعية بتوفير الادوية غالية الثمن .

وقال الشرهان: وبفضل الله سيستمر العطاء حتى تنجلى هذه الغمة لتثبت الكويت للعالم اجمع انها بحق مركز العمل الانساني واعدا بالمزيد من الاعمال الانسانية والخيرية ليستمر عطاء الخير من كويت الخير .