وزير التجارة: لم نلزم المتسوقين بوضع الكمامات

رد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على ما يتم تناقله حول إلزام الوزارة المتسوقين في الأسواق بوضع كمامة، مؤكدا أن هذه الأخبار غير دقيقة.

وقال الروضان إنه «لم يصدر قرار من وزارة التجارة في شأن إلزام المتسوقين بارتداء الكمامات، وهو قرار ضمن السلطات الصحية، كما لم يصدر من الوزارة قرار في شأن منع العاملين بالصفوف الأولى من دخول الجمعيات التعاونية لأنه من اختصاص الجمعيات».

وأضاف أن «ما تم تداوله عن قيام أحد الأخوة بالتسوق بلا سقف للمشتريات، لم يصدر قرار من الوزارة بهذا الشأن إلى الآن وسقف التسوق اختصاص الجمعية».