سمو الأمير يهنئ رئيس زيمبابوي بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيمرسون منانغانوا رئيس جمهورية زيمبابوي عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيمرسون منانغانوا رئيس جمهورية زيمبابوي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.