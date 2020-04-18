البلدية: تحرير 44 مخالفة وغلق 5 محلات بـ«الجهراء»

في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبناء على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، أوضحت البلدية أن الفريق الرقابي بالجهراء قام أول أمس بغسيل وتعقيم 4740 حاوية مختلفة الأحجام، وإزالة 86 تعديا على أملاك الدولة تمثلت في مسالخ ومزادات عشوائية، توجيه 74 تنبيها، تحرير 44 مخالفة متنوعة فضلا عن غلق 5 محلات مخالفة لإشتراطات ولوائح البلدية وقرارات مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة.