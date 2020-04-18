منسق لجان العمل بالديوان الأميري: ما نشر بإحدى الصحف المحلية منسوبا للجان لا يمت للحقيقة بصلة

صرح المستشار بالديوان الأميري الدكتور عادل طالب الطبطبائي منسق لجان العمل بالديوان الأميري بأن من المعروف لدى الجميع أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه – وكعادة سموه باستطلاع رأي المختصين في مختلف المجالات – تم تشكيل لجان العمل لكي تعين سموه بما تقترحه من أفكار وتصورات للوضع العام علما بأن هذه اللجان لم تجتمع سوى اجتماعات قليلة جدا وتوقف عملها بسبب الظروف الصحية الراهنة التي تمر بها البلاد منوها بأن ما نشر في إحدى الصحف المحلية منسوبا للجان لا يمت للحقيقة بصلة.