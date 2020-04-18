بلدية «الفروانية»: ضبط 9 سيارات مستغلة كورش تصليح بإحدى الساحات

اعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالفروانية عن تنفيذ عدة جولات ميدانية على الكراجات للتأكد من التزام المحلات المستثناه من الغلق بقرارات وتعاميم البلدية الصادرة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر ووزارة الصحة بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد، وفي هذا السياق نفذت إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق جولة علي السيارات داخل الساحات العامة ترأسها مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالفروانية سعد الخرينج ومسئول النوبة “ب” عبد الله العدواني ومن إدارة العلاقات العامة خالد سلامة ومحمد عبد الشافي.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالفروانية سعد الخرينج بانه تم تكثيف الجولات الميدانية بناءا على خطة عمل تم وضعها لرصد جميع المخالفات واتخاذ كافة الاجراءات وفقاً لكافة القرارات الصادرة من البلدية و الجهات المعنية.

وتابع الخرينج بأنه تم ضبط 9 سيارات مستغلة كمخازن وورش تصليح في أحدى الساحات بجوار المناطق السكنية بمنطقة الفروانية فضلا عن مصادرة حمولة لوريين من المواد القابلة للاشتعال تستخدم في عمليات الصبغ وتم إحالتها للجهات المعنية لتلافها من قبلهم ، لافتاً إلى أنه تم تحرير 8 مخالفات بالاضافة إلى رفع 9 سيارات عقب انتهاء المدة القانونية للملصقات.

وفي سياق متصل بين الخرينج بانه تم رفع 21سيارة ومعدات ثقيلة من مناطق السكن الخاص بقطعة 10 بخيطان عقب ورود عدة شكاوي من المواطنين.

وأختتم الخرينج قائلا بأن الجولات الميدانية مستمرة لرصد اي مخالفة وإتخاذ الاجراءات بحقها على الفور وفق الاطر القانونية، مناشداً الجميع الالتزام بكافة القرارات الصادرة من البلدية والجهات المعنية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال اى شكوي تتعلق بالبلدية إرسالها عبر الواتس أب 24727732.