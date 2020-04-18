93 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتسجيل حالة وفاة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم السبت تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1751 حالة مع تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية.

وقال السند، إن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالمرض بلغ عددها 83 «حالة واحدة منها لمواطن كويتي» و«64 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية» و«ست حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية» و«خمس حالات لمقيمين من الجنسية المصرية» و«ثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية» و«حالتان لمقيمين من الجنسية النيبالية» و«حالة لمقيم من الجنسية الأمريكية» و«حالة لمقيم من الجنسية اليمنية».

وأضاف أنه سجلت عشر حالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم منها «حالتان لمواطنين كويتيين» و«حالتان لمقيمين من الجنسية الأردنية» و«حالتان لمقيمين من الجنسية الفلبينية» و«حالة من الجنسية العمانية» و«حالة لمقيم من الجنسية المصرية» و«حالة لمقيم من الجنسية الأفغانية» و«حالة لمقيم من الجنسية السورية».

ولفت إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية يبلغ من العمر 68 عاما وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ تسعة أيام وكان يعاني بعض الأمراض المزمنة ليرتفع بذلك إجنالي عدد الوفيات في البلاد إلى ست حالات.

وذكر السند أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 280 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بالمرض بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء 22 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة أفاد بأنه بلغ 34 حالة بواقع 18 حرجة و16 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 1465 حالة.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ مجموع من أنهوا فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال ال24 ساعة الماضية 20 حالة بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وجدد السند التأكيد على المواطنين والمقيمين ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقاية الشخصية واتباع التعليمات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجهات الرسمية في الدولة فيما يخص احتواء انتشار فيروس كورونا إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمية الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.