«الكويتية» جاهزة لمرحلة الإجلاء الكبرى

عقد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم اجتماعاً خاصاً مع رئيس وأعضاء فريق الطوارئ في الشركة وذلك للاطلاع على استعدادات الخطوط الجوية الكويتية للمرحلة الأخيرة والكبرى من إجلاء المواطنين في الخارج واعتماد خطط العمل المقدمة بعدما تم بحث التفاصيل الكاملة لهذه الخطط والتشديد على تنفيذها على أكمل وجه وعلى مدى جهوزية الفرق التابعة لفريق الطوارئ لإتمام تلك الخطط بكل دقة وكفاءة والتزام.

وعلى هامش الاجتماع، قال الجاسم لقد نقلت للأخوة الرئيس التنفيذي وسائر أعضاء فريق الطوارئ تحيات واعتزاز وشكر اختي واخواني أعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية لما يقوم به الفريق من مجهود ملموس وأداء متميز منذ بدء أزمة فيروس كورونا مروراً بتنفيذ رحلات الإجلاء في مرحلتها الأولى مع التشغيل المستمر لرحلات الشحن معرباً عن ثقته وثقة مجلس الإدارة في سائر الكوادر الفنية العاملة في شتى القطاعات التشغيلية منها والمساندة وعلى رأسهم رئيس الفريق، الرئيس التنفيذي للشركة المهندس كامل العوضي، مثنياً في الوقت ذاته على العمل الذي قام به الفريق في المرحلة الاولى من الرحلات التي تم تشغيلها لإجلاء المواطنين العائدين من الخارج وأعمال الفريق في أنحاء مطار الكويت الدولي في مبنى الركاب رقم 4 وتهيئة المركز الطبي الخاص باستقبال المواطنين.

وأضاف الجاسم: “الخطوط الجوية الكويتية حالياً بصدد أداء دورها المطلوب منها في المرحلة الأخيرة للإجلاء الكبير للمواطنين العائدين ان شاءالله من الخارج والذي تشرف عليه مشكورة وزارة الخارجية و بالتنسيق مع الادارة العامة للطيران المدني، حيث تم اعتماد الجداول الخاصة بالرحلات والتي ستبدأ من 19 ابريل 2020 وتمتد إلى يوم 7 مايو 2020 ، هذا وستنفذ الخطوط الجوية الكويتية الجزء الاكبر من هذا الاجلاء باعتبارها الناقل الوطني الرئيسي للدولة بالتعاون مع الشركة الزميلة طيران الجزيرة “.

وشدد الجاسم على ضرورة استمرار فريق الطوارئ ببذل قصارى جهودهم كما عهدناهم وتسخير كافة خبراتهم لتنفيذ هذه العملية بمل نجاح واقتدار وقال: “ليس لدينا أدنى شك بقدرات أبنائنا وبناتنا العاملين في الإدارة التنفيذية بإشراف وتنسيق الأخ الرئيس التنفيذي والذين يواصلون الليل والنهار بالعمل لإتمام الاستعداد للقيام بجميع الواجبات المطلوبة منهم في إجلاء أهلنا المواطنين وعودتهم سريعاً إلى أرض الوطن بحسب الخطة الموضوعة وتنفيذ تلك العملية بكل دقة”.

وفي الختام تقدم الجاسم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله، ومعالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر الصباح، ومعالي رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح وجميع الاطراف التي بذلت ومازالت تبذل الجهود الملموسة لإتمام عمليات الاجلاء وذلك تنفيذاً لأوامر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برغبته السامية لعودة أبنائه إلى أرض الوطن قبل دخول شهر رمضان المبارك أو خلال الايام الاولى منه، مؤكداً على أن الجميع مصطفين وراء تلبية هذه الرغبة الأميرية السامية كما أن الخطوط الجوية الكويتية سخرت كل طاقاتها لتنفيذ هذه الخطة على أكمل درجات الانضباط والدقة سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد في ذلك .

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي المهندس كامل العوضي أن الخطوط الجوية الكويتية على أتم الاستعداد بكامل طاقاتها لإتمام تلك المرحلة الكبرى في إجلاء أهلنا المواطنين في الخارج مشيراً إلى أن الفرق العاملة في مطار الكويت الدولي تعمل على مدار الساعة في سبيل انجاح تلك العملية سواء من حيث استعدادات طواقم الطائرة لرحلات الاجلاء أو تجهيز المركز الطبي لاستقبال المواطنين العائدين.

وأضاف العوضي أن التنسيق مستمر ومتواصل مع الادارة العامة للطيران المدني ووزارة الخارجية والسلطات الصحية ووزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية في تنفيذ عملية الإجلاء ولإنجاحها بالشكل المطلوب لافتاً إلى أن الخطوط الجوية الكويتية حريصة كل الحرص بجميع فرقها العاملة في مطار الكويت الدولي لانجاز تلك المهمة بكل نجاح والتي هي بلاشك من المهام الوطنية الخالصة.

كما تقدم العوضي بالشكر الجزيل لرئيس مجلس الإدارة يوسف الجاسم ولأعضاء مجلس الإدارة الكرام وذلك لثقتهم الكبيرة التي أولوها له في إدارة وتولي تلك الأزمة ضمن فرق عمل مؤهلة ذات خبرات عالية، عملت ليلاً ونهاراً ، وعلى قدم وساق في مشاركة الجهات الحكومية الأخرى لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتبعياتها وتوفير وتقديم كل الدعم والمساندة لتلك الجهات في اتمام أعمالهم.

والجدير بالذكر أن الخطوط الجوية الكويتية ستقوم بتشغيل ٤٠ رحلة موزعة على الأيام الثلاثة الأولى من الفترة المحددة لرحلات الإجلاء بواقع ١٣ رحلة في اليومين الأولين ثم ١٤ رحلة في اليوم الثالث وأن الوصول الأول لرحلات الإجلاء سيكون في السابعة من صباح اليوم الأحد للرحلة القادمة من دبي وسيتوالى بعدها وصول الرحلات.