«الطيران المدني»: «T4» لهبوط طائرات «الكويتية».. و«T1» لـ«الجزيرة» وشركات أخرى

– المرحلة الحالية تتضمن نقل مواطنين من 16 وجهة على مدار ثلاثة أيام

حددت الإدارة العامة للطيران المدني ، مباني وصول الركاب الكويتيين العائدين من الخارج ضمن خطة الإجلاء إثر تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالمياً.

وأوضحت أن مبنى T4 سيكون مخصصاً لركاب شركة طيران الكويتية، ومبنى T1 سيخصص لشركة طيران الجزيرة، وشركات أخرى.

وقد أعلنت الطيران المدني الخميس الماضي تسيير 75 رحلة جوية مقرر انطلاقها اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم «الطيران المدني» رئيس فريق الخطة التشغيلية لرحلات عودة المواطنين سعد العتيبي لـ حينئذ إن هذه المرحلة – وهي الأولى من خمس مراحل – ستشهد نقل مواطنين من 16 وجهة على مدار ثلاثة أيام.

وأضاف العتيبي أن المرحلة الأولى تتضمن رحلات إلى الرياض والدمام وجدة وأبوظبي ودبي والمنامة والدوحة ومسقط والقاهرة والاسكندرية وعمان ولندن واسطنبول وأنقرة وجنيف وباريس وذلك على متن طائرات شركتي الخطوط الجوية الكويتية والجزيرة.

وأفاد أن اليوم الأول يتضمن 28 رحلة جوية موزعة على النحو التالي « 8 رحلات إلى الرياض و 3 إلى الدمام و 2 إلى أبوظبي و 5 رحلات إلى دبي و 6 إلى المنامة فضلا عن 3 رحلات إلى الدوحة ورحلة واحدة إلى مسقط».

وأضاف أن رحلات اليوم الثاني وعدد 25 تشمل « 5 رحلات إلى الرياض ورحلة واحدة إلى كل من جدة والدمام و 4 رحلات إلى أبوظبي و 6 إلى دبي فضلا عن 3 رحلات إلى المنامة و 2 إلى الدوحة ورحلة واحدة لكل من القاهرة ولندن والعاصمة الأردنية».

وأوضح العتيبي أن اليوم الثالث والأخير من هذه المرحلة سيشهد تسيير 22 رحلة جوية بواقع « 3 رحلات إلى الرياض و 4 إلى القاهرة ورحلة واحدة إلى الاسكندرية و 6 رحلات إلى العاصمة الأردنية و 3 رحلات إلى اسطنبول ورحلة واحدة إلى كل من أنقرة وباريس وجنيف و 2 إلى لندن».