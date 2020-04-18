«الداخلية»: إضافة «استقبال مسافر» إلى تصريح الخروج خلال الحظر

أضافت وزارة الداخلية اختياراً جديداً على خدمة تصريح الخروج أثناء الحظر وهو «استقبال مسافر»، لتمكين أحد أفراد أسرة العائدين من الذهاب إلى المطار.

ويشترط الحصول على التصريح إدخال الرقم المدني للشخص المراد استقباله، ليتم التحقق من وجوده ضمن المسجلين في منصة «معاكم» التابعة لوزارة الخارجية.

وأشارت الوزارة إلى أنه إذا كان المراد استقبال أكثر من فرد، فيكتفي الشخص بإدخال الرقم المدني لأحد الأفراد، لافتاً إلى أن ذلك يأتي أيضاً مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن مثل الالتزام بلبس الكمام والقفازات، وجلوس المسافرين في الكرسي الخلفي من السيارة، وتعقيم السيارة بعد الوصول إلى المنزل، والإعداد المسبق لاحتياجات واشتراطات العزل المنزلي.