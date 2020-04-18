«التجارة» أضافت 6 جمعيات إلى «التسوق الإلكتروني» خلال الحظر

أضافت وزارة التجارة والصناعة، 6 جمعيات تعاونية إلى نظام الحجز الإلكتروني للتسوق خلال أوقات الحظر من الساعة 5 عصراً إلى 12 منتصف الليل يومياً، وهي الرابية وجابر العلي والعارضية والفروانية الرئيسية والفنطاس والخالدية، ليرتفع بذلك عدد الجمعيات المشمول بالنظام الجديد إلى 18.

وأشارت «التجارة» إلى أن النظام المستحدث لا يخول صاحب التصريح الخروج من المنطقة السكنية خلال أوقات الحظر، بل يتيح لهم التوجه إلى الجمعية التعاونية فيها فقط، لافتة إلى أنه يأتي في إطار سعيها المتوصل للحد من التجمعات والانتظار الطويل أمام أبواب الجمعيات.